وفاة اللواء أحمد رجائى عطية بطل سلاح الصاعقة ومؤسس «777 قتال»

توفي اللواء أحمد رجائي عطية، أحد أبطال سلاح الصاعقة في حرب أكتوبر المجيدة، ومؤسس المجموعة 777 قتال.واللواء أحمد رجائي عطية من مواليد عام 1938، حيث توفي مساء أمس الخميس عن عمر يناهز 83 عامًا، وله تاريخ حافل في القوت المسلحة المصرية، حيث يعتبر مؤسس أهم مجموعة في الصاعقة وهي 777.كما أنه يعتبر من أبرز السلاح حيث عمل على إنشاء مدرسة الصاعقة، بالإضافة إلى مركز تدريب الصاعقة في الجزائر، وهو أحد المشاركين في حرب الاستنزاف وقام بعشرات العمليات خلف خطوط العدو، وكان أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة.وبعد خدمته الطويلة في القوات المسلحة المصرية حصل اللواء أحمد رجائي عطية على وسام النجمة العسكرية، وأنواط الجمهورية، والواجب، والتدريب، والشجاعة مرتين، والقدوة الحسنة.