رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة وأمريكا تطالبان القوات الإريترية بمغادرة إقليم تيجراى الإثيوبى

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:15 ص
إقليم تيجراى الإثيوبى
إقليم تيجراى الإثيوبى
وكالات
طباعة
قالت الأمم المتحدة إنه "بات جليا للجميع الآن" أن القوات الإريترية تعمل في مختلف أنحاء إقليم تيجراي بشمال إثيوبيا وأن "تقاريرا مدعومة بأدلة دامغة" تشير إلى أنها مسؤولة عن فظائع.

وقال مسؤول المساعدات بالمنظمة الدولية مارك لوكوك لمجلس الأمن وفقا لتصريحات أطلعت عليها "رويترز": "لا بد لقوات الدفاع الإريترية أن تغادر أثيوبيا وينبغي عدم تمكينها أو السماح لها بمواصلة حملتها للتدمير قبل أن تفعل ذلك".

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الأمين العام دعا كذلك القوات الإريترية إلى مغادرة تيجراي.

وتنفي الحكومتان الإثيوبية والإريترية وجود قوات إريترية في تيجراي على الرغم من روايات عشرات الشهود واعترافات بأن الإريتريين موجودون هناك بدعوة من الإدارة التي عينتها الحكومة الاتحادية للإقليم.

وقال لوكوك: "بات جليا الآن للجميع أن قوات الدفاع الإريترية تعمل في شتى أنحاء تيجراي وهو ما يعترف به مسؤولو الإدارة الحكومية صراحة... تشير تقارير لا حصر لها مدعومة بأدلة دامغة إلى مسؤوليتها عن الفظائع".

ولم يرد وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح محمد ووزير الإعلام الإريتري يمان جبر مسقل على اتصالات ورسائل نصية طلبا للتعليق على تصريحات لوكوك.

وعقب الإفادة التي قدمها لوكوك لمجلس الأمن بعيدا عن أعين الإعلام، عبرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد عن قلق واشنطن إزاء الوضع الإنساني والحقوقي في إثيوبيا.

وقالت: "نحث الحكومة الإثيوبية على دعم إنهاء القتال في تيجراي على الفور، ولتحقيق هذه الغاية فإن انسحاب القوات الإريترية وقوات إقليم أمهرة من تيجراي خطوتان ضروريتان".

وطالبت مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشيليت إثيوبيا اليوم بالسماح للمراقبين بدخول تيجراي للتحقيق في تقارير عن قتل وعنف جنسي ربما تصل إلى حد جرائم الحرب في الإقليم الشمالي منذ أواخر 2002.

موضوعات متعلقة

وفاة اللواء أحمد رجائى عطية بطل سلاح الصاعقة ومؤسس «777 قتال»

لأول مرة في تاريخها.. «طنطا» ضمن أفضل جامعات العالم

«إنقاذ ريان».. التفاصيل الكاملة لعلاج طفل مصرى بأغلى عقار فى العالم

حقيقة طرد رئيس جامعة سوهاج لـ4 من أعضاء هيئة تدريس

الصور

image description

هاني شاكر يوجه رسالة للرئيس السيسي من بورسعيد (فيديو)

image description

أهالي أسيوط يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا

image description

«الطيبي» يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بأسيوط

image description

مستشفى سمالوط النموذجي يستقبل الأهالي للتطعيم بلقاح كورونا (صور)

image description

رئيس جامعة أسيوط يطمئن على موظف تعرض لوعكة صحية خلال أوقات العمل

الأكثر قراءة

وفاة اللواء أحمد رجائى عطية بطل سلاح الصاعقة ومؤسس «777 قتال»

المستجدات الأخيرة حول موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية

«الخطيب» يرفض الرد على اتصالات «كهربا».. كواليس جديدة

حقيقة فيديو الاعتداء على مواطن في مشاجرة بالدقهلية

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

اتحاد الكرة يعلن أسماء حكام مباريات الجمعة فى الدورى الممتاز

بيع تذاكر سباق البحرين «فورمولا-1» للجماهير بشرطين

أتليتك بلباو يفوز على ليفانتى 2-1 ويتأهل لمواجهة برشلونة فى نهائي كأس إسبانيا

الرفاع يتوج بكأس ملك البحرين لكرة القدم بعد فوزه على الأهلى

أيام زمان

أجبر ضابط النقطة على كتابة محضر ضد نفسه.. سامية جمال تروي موقف غريب عن فريد الأطرش

«خاف مني لأني حبيبته».. أسرار سامية جمال وفريد الأطرش

فوجئت بها محترقة عن آخرها.. ماساة الفنانة صباح مع شقتها

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«الدستور».. واستراتيجية عزالدين نجيب
د. محمد عفيفي
مصر والسودان.. المصير المشترك
جمال طه
أزمة «سد النهضة».. الطريق نحو المواجهة
ماجد حبته
تهديد إسرائيلى بغزو لاهاى!
المزيد

الثقافة

برعاية «الدستور».. يوم الكاريكاتير المصرى يعلن عن قبول متطوعين

«حكايات تاريخية من هنا وهناك».. جديد دار العين للدكتور على الحفناوى

الليلة.. حفل للفنان محمد بشير بمركز درب 1718

الليلة.. مناقشة كتاب يا صاحب المدد بأتيليه الإسكندرية