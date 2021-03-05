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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

هاريس ونتنياهو يؤكدان معارضة واشنطن وتل أبيب لقرار الجنائية الدولية

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:11 ص
هاريس ونتنياهو
هاريس ونتنياهو
وكالات
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أكدت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو معارضة بلديهما لقرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم حرب محتملة على الأراضي الفلسطينية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" تأتي هذه التصريحات بعد يوم من قول مدعية المحكمة الجنائية إن مكتبها سيحقق رسميا في جرائم حرب ارتكبت في الأراضي الفلسطينية.

وقال البيت الأبيض إن هاريس ونتنياهو تناولا معارضة حكومتيهما "لمحاولات المحكمة الجنائية الدولية ممارسة الولاية القضائية على جنود إسرائيليين.

وأعربت هاريس عن "دعمها القوي" لاتفاقات التطبيع الأخيرة التي وقعتها إسرائيل مع دول عربية، وشددت على "أهمية تفعيل السلام والأمن وازدهار الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

واتفقت هاريس ونتنياهو على "أهمية مواصلة التعاون الوثيق والشراكة بشأن قضايا الأمن في المنطقة، بما في ذلك برنامج إيران النووي والسلوك الخطير لنظامها في المنطقة".

وبحثت هاريس ونتنياهو أيضا التعاون بين البلدين في جهودهما لردع وباء فيروس كورونا.

من جانب آخر، أشار البيت الأبيض في بيان له في أعقاب الاتصال الهاتفي بين هاريس ونتنياهو، إلى أن "نائبة الرئيس أكدت التزام الولايات المتحدة الثابت بأمن إسرائيل" وتمسك إدارة الرئيس جو بايدن بالشراكة مع إسرائيل.

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