محادثات قطرية أمريكية حول إيران

بحث وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع المبعوث الأمريكي الخاص المعني بإيران، روبرت مالي، هاتفيا، تطورات الأوضاع في المنطقة مع التركيز على القضية الإيرانية.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، ذكرت وزارة الخارجية القطرية أن آل ثاني تلقى اتصالا هاتفيا من مالي جرى خلاله "استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وآخر تطورات المنطقة لا سيما في إيران".ودخلت الدوحة على خط الوساطة بين واشنطن وطهران في محاولة لتقريب وجهات النظر بين الخصمين بشأن قضايا خلافية أبرزها البرنامج النووي الإيراني.وفي وقت سابق، قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن بلاده لن تقبل أي تغيير في الاتفاق النووي، مؤكدا ضرورة رفع العقوبات من أجل حل القضايا عبر الطرق الدبلوماسية.