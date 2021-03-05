فرنسا: اكتشاف السلالة البريطانية من كورونا لدى 60% من المصابين

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس عن انتشار السلالة "البريطانية" المتحورة من فيروس كورونا في فرنسا، حيث بلغت نسبة السلالة المتحورة 60% من الإصابات.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي له: "خلال 15 يوما هناك تنام لوتائر انتشار الفيروس، وهذا التوجه مرتبط بانتشار السلالة البريطانية التي تبلغ حصتها الآن نحو 60% من الإصابات".وأشار إلى أنه في منتصف فبراير كانت هذه النسبة 36%، وأعرب عن مخاوفه من أن يؤدي انتشار السلالة الجديدة من الفيروس إلى ارتفاع حاد في عدد المصابين إن لم يتم اتخاذ الإجراءات.وشدد كاستيكس على أهمية توسيع حملة التطعيم، مشيرا إلى أنها قد شملت 3.2 مليون شخص، وتلقى 1.8 مليون شخص الجرعتين من اللقاح.