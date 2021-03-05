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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مجلس التعاون الخليجى يدين إطلاق الحوثيين صواريخ باليستية على السعودية

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:22 ص
الحوثيين
الحوثيين
وكالات
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أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح مبارك الحجرف، إطلاق الحوثيين صواريخ بالستية باتجاه مدينة جازان جنوبي السعودية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أكد الحجرف أن "استمرار الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي تعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية".

ودعا الحجرف المجتمع الدولي لاتخاذ "موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية".

وأشاد الحجرف بقدرات القوات السعودية التي نجحت في اعتراض الهجمات الأخيرة، مؤكدا "تضامن ووقوف مجلس التعاون الخليجي مع المملكة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها، وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها".

وأعلنت السعودية، يوم الخميس، نجاحها في اعتراض وتدمير صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون صوب مدينة جازان جنوبي المملكة.

وكثف الحوثيون في الأسابيع الأخيرة هجماتهم على السعودية، مع تصاعد المعارك من أجل إحكام السيطرة على محافظة مأرب، التي تعد آخر معقل لقوات حكومة الرئيس اليمني هادي المعترف بها دوليا والمدعومة من التحالف الذي تقوده الرياض.

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