فرنسا تسجل 25279 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، عن تسجيلها 25279 إصابة و293 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" في تراجع لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات امس.وأفادت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية، في إحصائية جديدة، بأن عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 25279، مقارنة مع 25403 الأربعاء، ليصل إلى مستوى 3835595 حالة.وأضافت الإدارة أن السلطات الصحية رصدت 293 وفاة بفيروس كورونا في مستشفيات البلاد، مقابل 322 الأربعاء، ليبلغ العدد العام لضحايا الجائحة 87835 متوفيا، بينهم 62862 في المستشفيات و24973 في دور المسنين.وتعتبر فرنسا الدولة الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا والـ7 من حيث حصيلة الوفيات جراء الجائحة.