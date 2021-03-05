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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بلجيكا تعتزم استعادة أطفال وأمهات محتجزين فى سوريا

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:51 ص
رئيس وزراء بلجيكا
رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو
وكالات
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أعلن رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، أن بلاده سوف تستعيد أطفالا محتجزين في مخيم للاجئين في سوريا، تنفيذا لحكم محكمة صدر عام 2019 إلى جانب بعض الأمهات على أساس كل حالة على حدة.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال دي كرو للبرلمان البلجيكي: "الحقيقة أن الوضع في مخيم (الهول) يتدهور بشكل خطير".

ويوجد نحو 20 قاصرا بلجيكيا و11 امرأة أخرى في مخيم روج الأصغر حجما قرب الحدود مع العراق. ويعيش الأطفال في مخيم الهول للاجئين في شمال شرق سوريا الخاضع لسيطرة الأكراد.

وشدد دي كرو على ضرورة بذل كل جهد ممكن لإخراج الأطفال من المخيمات، مشيرا إلى "خطورة تحول هؤلاء الأطفال إلى متشددين".

وكانت محكمة في بروكسل قد أمرت الحكومة في ديسمبر 2019 بالمساعدة في استعادة 10 أطفال ولدوا في سوريا لمقاتلين بلجيكيين في صفوف تنظيم "داعش"، لكن بلجيكا لم تعدهم حتى الآن.

وتتقاعس الدول الأوروبية حتى الآن، في إجراءات عودة مواطنيها المنضمين لتنظيم "داعش" وتعتبر أطفال المتشددين ضحايا، لكنهم في الوقت ذاته مصدر تهديد، بدعوى أنه من الصعب "إعادة دمجهم في المجتمعات الأوروبية".

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