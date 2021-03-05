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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس تسجن ناشطة حقوقية 6 أشهر بعد «خلاف» مع رجال الشرطة

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:45 ص
الناشطة رانية العمدوني
الناشطة رانية العمدوني
وكالات
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قال ناشطون ومحامون إن قاضيا تونسيا حكم بسجن الناشطة رانية العمدوني ستة أشهر بتهمة الاعتداء على الأخلاق، بعد خلاف مع رجال الشرطة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" رانية العمدوني (26 سنة) مدافعة عن حقوق الإنسان والمرأة وشاركت في أغلب الاحتجاجات المطالبة بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية وضد عنف الشرطة خلال الشهرين الماضيين.

وفي الذكرى العاشرة للثورة في يناير الماضي اندلعت احتجاجات عنيفة ليلية. لكن الاحتجاجات في النهار ركزت على المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وضد عنف الشرطة.

وقالت الناشطة أسرار بن جويرة لـ"رويترز" إنه "تم الحكم بسجن رانية بعد مضايقة من رجال شرطة كانوا يستفزونها"، وأضافت أنه "تم اتهام رانية بالإساءة للأخلاق الحميدة والسكر".

وأشارت إلى أنها ذهبت لتشتكي رجال شرطة لكنهم رفضوا تقبل شكواها وأصبحت متهمة.

وقالت رانية الشهر الماضي لـ"رويترز" إنها "تعاني من التضييق والملاحقة من رجال شرطة يرابضون أمام بيتها مما دفعها للنوم خارج البيت".

وقالت الناشطة الحقوقية والمحامية سعيدة قراش لذات الوكالة: "قضية رانية تكشف بوضوح أن الحريات الفردية والجماعية أصبحت مهددة بعد عقد من الثورة. إنهم يخطئون الطريق".

واعتقلت الشرطة أكثر من 1600 شخص خلال الاحتجاجات، واشتكى العشرات منهم من سوء المعاملة والتعذيب أحيانا.

ورفضت السلطات التونسية هذه الاتهامات وقالت إن أداء الشرطة كان جيدا.

وتعاني تونس من مشاكل اقتصادية واجتماعية أصبحت سببا لاحتجاجات متواصلة بعد عقد من الثورة التي منحت التونسيين حرية التعبير والتظاهر وانتقاد حكامهم.

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