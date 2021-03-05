رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مفاوضات دعم صناعة الطيران الكندية تدخل المراحل النهائية

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:40 ص
صناعة الطيران الكندية
صناعة الطيران الكندية
أ ش أ
طباعة
دخلت الحكومة الكندية، المراحل الأخيرة من المحادثات مع شركات الطيران حول ما يمكن أن يتحول إلى حزمة دعم بقيمة 9 مليارات دولار للصناعة، التي تعاني من أثر جائحة كورونا، وتسببت في خسائر المليارات.

وتطالب معظم شركات الطيران مساعدة مالية من أوتاوا، لكن شركة "وست جيت" تريد من الحكومة الفيدرالية إعطاء الأولوية؛ للخروج بخطة لإعادة تشغيل السفر الجوي بأمان.

وقال جيري دياس، رئيس أكبر نقابة للعمال في كندا "يونيفور"، التي تمثل حوالي 15 ألف عامل في صناعة الطيران "إن النقطة الشائكة هي المال". وأوضح "القرض، الفائدة على القرض".

وقال دياس - في تصريحات للصحفيين - إن المحادثات بين شركات الطيران والحكومة ركزت في الأصل على احتمال سداد قرض بقيمة 7 مليارات دولار بفائدة 1 في المائة على مدى 10 سنوات - لكن الحزمة النهائية قد تكون أكبر بكثير".

وأضاف "ربما ليس من المستبعد أن نتحدث عن 9 مليارات دولار". وتابع: "هذه ليست خطة إنقاذ. أود أن أشير الى أن هذا قرض للصناعة. واستنادا إلى الوقت الذي مضى والتعقيد الإضافي للمفاوضات، أود أن أقترح أن يكون مبلغ 7 مليارات دولار هو الأساس الآن، وليس السقف."

وقالت شركة "إير كندا" - في بيان إعلامي - إنها لا تستطيع التعليق علنا على محادثات الإنقاذ؛ وجاء في بيانها العلني الأخير حول المحادثات، والذي صدر في 12 فبراير، أن المناقشات مستمرة.

موضوعات متعلقة

المستجدات الأخيرة حول موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية

لأول مرة في تاريخها.. «طنطا» ضمن أفضل جامعات العالم

أسعار الدواجن اليوم الخميس 4-3-2021

أسعار الذهب بالصاغة اليوم الخميس 4-3-2021

الصور

image description

هاني شاكر يوجه رسالة للرئيس السيسي من بورسعيد (فيديو)

image description

أهالي أسيوط يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا

image description

«الطيبي» يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بأسيوط

image description

مستشفى سمالوط النموذجي يستقبل الأهالي للتطعيم بلقاح كورونا (صور)

image description

رئيس جامعة أسيوط يطمئن على موظف تعرض لوعكة صحية خلال أوقات العمل

الأكثر قراءة

وفاة اللواء أحمد رجائى عطية بطل سلاح الصاعقة ومؤسس «777 قتال»

المستجدات الأخيرة حول موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية

«الخطيب» يرفض الرد على اتصالات «كهربا».. كواليس جديدة

حقيقة فيديو الاعتداء على مواطن في مشاجرة بالدقهلية

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

اتحاد الكرة يعلن أسماء حكام مباريات الجمعة فى الدورى الممتاز

بيع تذاكر سباق البحرين «فورمولا-1» للجماهير بشرطين

أتليتك بلباو يفوز على ليفانتى 2-1 ويتأهل لمواجهة برشلونة فى نهائي كأس إسبانيا

الرفاع يتوج بكأس ملك البحرين لكرة القدم بعد فوزه على الأهلى

أيام زمان

أجبر ضابط النقطة على كتابة محضر ضد نفسه.. سامية جمال تروي موقف غريب عن فريد الأطرش

«خاف مني لأني حبيبته».. أسرار سامية جمال وفريد الأطرش

فوجئت بها محترقة عن آخرها.. ماساة الفنانة صباح مع شقتها

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«الدستور».. واستراتيجية عزالدين نجيب
د. محمد عفيفي
مصر والسودان.. المصير المشترك
جمال طه
أزمة «سد النهضة».. الطريق نحو المواجهة
ماجد حبته
تهديد إسرائيلى بغزو لاهاى!
المزيد

الثقافة

برعاية «الدستور».. يوم الكاريكاتير المصرى يعلن عن قبول متطوعين

«حكايات تاريخية من هنا وهناك».. جديد دار العين للدكتور على الحفناوى

الليلة.. حفل للفنان محمد بشير بمركز درب 1718

الليلة.. مناقشة كتاب يا صاحب المدد بأتيليه الإسكندرية