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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

القاهرة للدراسات: مصر تحتل المركز 130 عالميًا فى مؤشر الحرية الاقتصادية

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:15 ص
الدكتور عبد المنعم
الدكتور عبد المنعم السيد
علا العلاف
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كشف الدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية والاستيراتيجية، عن صعود مؤشر مصر في المركز 130 في مؤشر الحرية الاقتصادية من إجمالي 178 دولة خلال 2021 مقارنة بالمركز 142 في2020، موضحًا أن هذا المؤشر يقيس تحليل النتائج ودرجة الحرية الاقتصادية وبيانات الإقتصاد الكلي حيث يرصد المؤشر حالة 12 عنصرًا من عناصر الحرية الاقتصادية من أهمها عنصر “حرية العمل” والإطار القانوني والتنظيمي لسوق العمل في كل الدول حيث احتلت دول الإمارات المركز الأول عربيًا وسنغافورة الأولى عالميًا.

وقال «عبد المنعم » لـ«الدستور » إن هناك اهتمام بالمؤشر على الاقتصاد ومحاولة تحسين مكانة مصر خلال السنوات القادمة فقد تقدمت مصر 12 مركزًا خلال الفترة من عام 2020 حتى 2021 فى مؤشر تحسين بيئة العمل وتقليل الإجراءات والروتين وسهولة إجراءات التأسيس.

وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلي أهمية مساندة ومساعدة القطاع الخاص وعلي الأخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتدعيم القطاع الخاص ومساندة رواد الأعمال اعتقد أنه سيكون من شأنها تحسين وضع ومكانة مصر في هذا المؤشر.

وأشار رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إلي أن مجئ دولة الإمارات العربية الأولى عربيًا والمركز الـ14 عالميًا يرجع لعدة عوامل أبرزها اهتمام الإمارات بتشجيع الاستثمار الأجنبي لذا تعد مركز لجذب الاستثمارات والمستثمرين ووضعها قانوني وتنظيمي ميسر وجاذب للاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال لديها بشكل كبير خلال الـ20 عام الماضية.

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