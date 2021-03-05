رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

رئيس الزمالك: أثق فى قدرة الفريق على تحقيق الفوز على الترجى

الجمعة 05/مارس/2021 - 04:55 ص
المستشار عماد عبد
المستشار عماد عبد العزيز
أ ش أ
طباعة
أكد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك المستشار عماد عبد العزيز، ثقته الكبيرة في لاعبي فريق الكرة، وقدرتهم على تحقيق الفوز على الترجي التونسي.

ويحل الزمالك ضيفا على فريق الترجي التونسي في السادسة من مساء السبت المقبل، على ملعب "رادس"، في الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال عماد عبد العزيز - المتواجد حاليا رفقة بعثة الزمالك في تونس - إن لاعبي الزمالك يمتلكون قدرات فنية وبدنية على أعلى مستوى، مؤكدا أن جميع اللاعبين في قمة تركيزهم من أجل الفوز وإسعاد الجماهير البيضاء التي تنتظر منهم الكثير.

وشدد رئيس الزمالك على أن لاعبي الفريق سيقاتلون في كل البطولات المحلية والإفريقية، مؤكدا الدعم الكبير من إدارة النادي للفريق لتحقيق الانتصارات خلال الفترة المقبلة، متمنيا التوفيق للفريق في لقاء السبت.

موضوعات متعلقة

لأول مرة في تاريخها.. «طنطا» ضمن أفضل جامعات العالم

كارثة في «نيل صدفا».. سقطت السيارة بـ7 ركاب فغرقوا جميعاً

حقيقة طرد رئيس جامعة سوهاج لـ4 من أعضاء هيئة تدريس

بعد إدراجه بالجدول.. سر المادة التي يُصنع منها «كونجستال»

الصور

image description

هاني شاكر يوجه رسالة للرئيس السيسي من بورسعيد (فيديو)

image description

أهالي أسيوط يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا

image description

«الطيبي» يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بأسيوط

image description

مستشفى سمالوط النموذجي يستقبل الأهالي للتطعيم بلقاح كورونا (صور)

image description

رئيس جامعة أسيوط يطمئن على موظف تعرض لوعكة صحية خلال أوقات العمل

الأكثر قراءة

وفاة اللواء أحمد رجائى عطية بطل سلاح الصاعقة ومؤسس الفرقة «777 قتال»

المستجدات الأخيرة حول موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية

«الخطيب» يرفض الرد على اتصالات «كهربا».. كواليس جديدة

كارثة في «نيل صدفا».. سقطت السيارة بـ7 ركاب فغرقوا جميعاً

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

دراسة: ارتفاع بنسبة 40% فى مرض التوحد بين الأطفال الأمريكيين

رئيس الزمالك: أثق فى قدرة الفريق على تحقيق الفوز على الترجى

إيلون موسك يخسر 6.2 مليار دولار

اتحاد الكرة يعلن أسماء حكام مباريات الجمعة فى الدورى الممتاز

أيام زمان

أجبر ضابط النقطة على كتابة محضر ضد نفسه.. سامية جمال تروي موقف غريب عن فريد الأطرش

«خاف مني لأني حبيبته».. أسرار سامية جمال وفريد الأطرش

فوجئت بها محترقة عن آخرها.. ماساة الفنانة صباح مع شقتها

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«الدستور».. واستراتيجية عزالدين نجيب
د. محمد عفيفي
مصر والسودان.. المصير المشترك
جمال طه
أزمة «سد النهضة».. الطريق نحو المواجهة
ماجد حبته
تهديد إسرائيلى بغزو لاهاى!
المزيد

الثقافة

برعاية «الدستور».. يوم الكاريكاتير المصرى يعلن عن قبول متطوعين

«حكايات تاريخية من هنا وهناك».. جديد دار العين للدكتور على الحفناوى

الليلة.. حفل للفنان محمد بشير بمركز درب 1718

الليلة.. مناقشة كتاب يا صاحب المدد بأتيليه الإسكندرية