رئيس الزمالك: أثق فى قدرة الفريق على تحقيق الفوز على الترجى

أكد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك المستشار عماد عبد العزيز، ثقته الكبيرة في لاعبي فريق الكرة، وقدرتهم على تحقيق الفوز على الترجي التونسي.ويحل الزمالك ضيفا على فريق الترجي التونسي في السادسة من مساء السبت المقبل، على ملعب "رادس"، في الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.وقال عماد عبد العزيز - المتواجد حاليا رفقة بعثة الزمالك في تونس - إن لاعبي الزمالك يمتلكون قدرات فنية وبدنية على أعلى مستوى، مؤكدا أن جميع اللاعبين في قمة تركيزهم من أجل الفوز وإسعاد الجماهير البيضاء التي تنتظر منهم الكثير.وشدد رئيس الزمالك على أن لاعبي الفريق سيقاتلون في كل البطولات المحلية والإفريقية، مؤكدا الدعم الكبير من إدارة النادي للفريق لتحقيق الانتصارات خلال الفترة المقبلة، متمنيا التوفيق للفريق في لقاء السبت.