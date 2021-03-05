وزير الخارجية: الفريق كمال عامر قامة وطنية قدّمت الكثير لخدمة مصر

نعى وزير الخارجية سامح شكري، ببالغ الحزن وعميق الأسى، الفريق فخري كمال أحمد عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، القامة الوطنية الكبيرة التي قدّمت الكثير لخدمة مصر في العديد من المواقع، والذي انتقل إلى رحمة الله اليوم.وتقدم شكري - في بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية - لأسرة المرحوم بخالص التعازي وصادق المواساة، داعين المولى - عزّ وجلّ - أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.