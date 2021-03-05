رئيسا الوزراء الإيطالى والبريطانى يبحثان سبل مكافحة كورونا

بحث رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي مع نظيره البريطاني بوريس جونسون، سبل تعزيز التعاون في مكافحة فيروس كورونا.وذكرت الحكومة الإيطالية - في بيان نقلته وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء - أن رئيسي الوزراء استعرضا أيضا، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم، القضايا المتعلقة بمجموعة العشرين في ظل الرئاسة الدورية الإيطالية، وكذلك الموضوعات المتعلقة بمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في ظل الرئاسة البريطانية، فضلا عن الرئاسة المشتركة لقمة المناخ (كوب 26).