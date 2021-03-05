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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

انسحاب المغنى إيان براون من مهرجان الموسيقى بسبب خلاف حول تطعيمات كورونا

الجمعة 05/مارس/2021 - 12:52 ص
جريدة الدستور
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أعلن المغنى والشاعر البريطاني "إيان براون" انسحابه من "مهرجان ويكيندر الموسيقى" فى مدينة " وارينجتون" فى بريطانيا بعد أن ادعى أن جميع الحاضرين بحاجة إلى إثبات حصولهم على لقاح فيروس "كورونا" المستجد بآلية أكثر صدقًا مما هو متبع حاليًا.

ويعد "براون"، أحد المشككين البارزين في فيروس "كورونا" المستجد، وكثيرًا ما يستخدم حسابه على تويتر لنشر معلومات مضللة حول الفيروس والحماية منه.. وكتب على حسابه أمس "أرفض قبول إثبات التطعيم كشرط لدخول المهرجان ".

وكانت شركة الدعاية "SJM" المنظمة للمهرجان، قد قالت أنها "سوف تمتثل للشروط التي حددتها الحكومة البريطانية فيما يتعلق بضوابط التعامل مع فيروس "كورونا" المستجد.

وأخبر منظمو المهرجان صحيفة " الجاريان" البريطانية مؤخرًا أن التباعد الاجتماعي سيكون مستحيلًا في ظل الأحداث واسعة النطاق.. لكنهم سيمتثلون للإجراءات المقترحة، سواء كانت اختبارات سريعة أو جوازات سفر لقاح (يطلب من المسافرين إثبات حصولهم على اللقاح ويكون مثبت فى جواز سفرهم).

يأتى ذلك فى الوقت الذى سجلت فيه المهرجانات في المملكة المتحدة ارتفاعًا في المبيعات منذ أن أعلنت الحكومة عن خارطة الطريق للخروج من الإغلاق الأسبوع الماضي، لكن المنظمين لا زالوا قلقين بشأن إمكانية الإلغاء في اللحظة الأخيرة بسبب عودة ظهور الفيروس، لا سيما في حالة عدم وجود خطة تأمين مدعومة من قبل الحكومة البريطانية.

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