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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان: ترقية ضباط بالقوات المسلحة وإحالة آخرين إلى التقاعد

الجمعة 05/مارس/2021 - 12:47 ص
عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان
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أصدر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، القائد العام للقوات المسلحة، عددا من القرارات، تم بموجبها ترقية عدد من ضباط القوات المسلحة في الرتب المختلفة إلى الرتبة الأعلى، وإحالة عدد آخر من الضباط في رتب مختلفة إلى التقاعد.

وقال المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة السودانية العميد دكتور الطاهر أبو هاجة - في بيان صحفي - إن "هذه القرارات تأتي في إطار الإجراءات الراتبة التي تتم كل عام، وفقا لقوانين ولوائح القوات المسلحة".


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