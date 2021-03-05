بمشاركة كوكا.. أولمبياكوس يتأهل لنصف نهائى كأس اليونان بتعادله مع سالونيكا

تأهل فريق أولمبياكوس، الذى يضم بين صفوفه المصري أحمد حسن كوكا، إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس اليونان لكرة القدم، بعد تعادله مع مضيفه أريس سالونيكا بنتيجة ١-١، في المباراة التي أقيمت، في إياب الدور ربع النهائي للمسابقة.وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز أولمبياكوس بنتيجة ٢-١، ليتأهل إلى المربع الذهبي لكأس اليونان بنتيجة ٣-٢ في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.وشارك أحمد حسن "كوكا" في التشكيل الأساسي لأولمبياكوس، وخاض المباراة كاملة، وقدم أداء جيدا.تقدم أريس سالونيكا بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة ٥٥ عبر لاعبه برونو جاما، ثم تعادل أولمبياكوس بهدف لاعبه أندرياس بوشالاكيس في الدقيقة ٨٧.