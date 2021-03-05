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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الليلة.. حفل للفنان محمد بشير بمركز درب 1718

الجمعة 05/مارس/2021 - 12:43 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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ضمن فعاليات برنامج "مزيكا في السطح"، والذي ينظمه مركز درب 1718 للفنون بالفسطاط٬ يقام في الثامنة من مساء اليوم الجمعة٬ حفل غنائي فني جديد يحييه الفنان المطرب الشاب محمد بشير.

يقدم "بشير" العديد من أغانيه التي يستمدها من الفلكلور الصعيدي، وخصوصًا أغاني الكف الأسواني الخاص بقبائل معينة مثل الجعافرة والعبادلة.

جاءت إلهامات محمد بشير الموسيقية من تراث الثقافة والفنون الجعفرية (من صعيد مصر). تتكون مجموعات الجعفري تقليديًا من مطرب رئيسي وموسيقيين ومغنيين داعمين يخلقون إيقاعًا إضافيًا من خلال التصفيق باليد جنبًا إلى جنب مع الإيقاع.

نشأ محمد بشير في ضواحي أسوان مما سمح له بأن يكون محاطًا بثقافة وأصوات الجعفري منذ سن مبكرة. مر بشير وفرقته النجمية بمراحل تجريبية مختلفة لجمع تراث صعيد مصر ودمج هذه الأصوات الشرقية التقليدية مع الآلات الغربية الحديثة مثل الكمان، الفلوت، الطبول، الكيبورد، الجيتار، الساكسفون.

أدى الى مزج التقاليد والحداثة إلى مرحلة جديدة من الموسيقى الفولكلورية في صعيد مصر، مما يجعلها خيارًا شائعًا في جميع الأماكن والمهرجانات في مصر.

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