الليلة.. «أوبرا الإسكندرية» تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

يستقبل مسرح سيد درويش ــ أوبرا الإسكندرية٬ في الثامنة من مساء اليوم الجمعة٬ حفل غنائي وذلك للاحتفال بذكري ليلة الإسراء والمعراج٬ والذي تحييه فرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو د. علاء عبد السلام.ويشارك في الحفل كل من المطربين: ولاء رميح٬ أشرف زيدان٬ إبراهيم فاروق٬ حسام صقر٬ محمد الجزار٬ فارس عبد العال٬ أحمد العمري٬ وائل سراج٬ وإيهاب ندا.ويتضمن الحفل باقة مختارة من أجمل الإبتهالات والأناشيد الدينية٬ نذكر منها٬ قلبك حنين يانبي٬ قمرا سيدنا النبي٬ العطر فاح٬ يا إمام الرسل يا سندي٬ يا جمال النبي٬ رضينا يا بنى الزهرة رضينا بحب فيكم يرضى نبينا٬ وغيرها.هذا بالإضافة إلي باقة من الإبتهالات والتواشيخ والإنشاد الصوفي لكبار المشايخ في مصر والوطن العربي منها: تشوقت روحي لشط الوادي، النبي صلوا عليه، أعد لنا ذكر الأحباب، مدد يا سيدة، النور مولده٬ النبي الغالي، يا جمال النبي، يا جمال الوجود، أني جعلتك في الوجود مُحدثي، وغيرها من الأعمال الدينية المميزة.ويقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.