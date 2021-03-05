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محمد العسيري
الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا تدشن بوابة إلكترونية للترويج للغتها وثقافتها عالميا

الجمعة 05/مارس/2021 - 12:34 ص
لويجي دي مايو
لويجي دي مايو
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أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إطلاق البوابة (الإلكترونية) الإيطالية الجديدة؛ لترويج اللغة الإيطالية والثقافة والإبداع في الخارج، وهي متاحة باللغتين الإيطالية الإنجليزية.

وقال دي مايو - وفقا لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء - إن بوابة "Italiana" أداة مبتكرة لجمع وإبراز جميع أنشطة الخارجية الايطالية لترويج الثقافة الإيطالية في العالم”، التي تعتبر “أحد الخطوط الاستراتيجية للسياسة الخارجية.

ونوه بأن المشروع "وُلد خلال المرحلة الأولى من وباء كوفيد-19"، لافتا إلى أن وزارة الخارجية عملت على "إعادة إحياء الأنشطة الإيطالية ليس فقط من وجهتي النظر الاقتصادية والاجتماعية بل والثقافية أيضًا".

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