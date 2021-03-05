إنتر ميلان يعزز صدارته للدورى الإيطالى بفوزه على بارما 2-1

عزز إنتر ميلان صدارته للدوري الإيطالي بعد فوزه على مضيفه بارما بهدفين مقابل هدف في المباراة، التي جمعتهما على ملعب إينيو تارديني، في إطار الجولة الـ 25 من الدوري.وأحرز أليكسيس سانشيز هدفي انتر في الدقيقتين 55 و62، فيما سجل هيرناني جونيور هدف بارما الوحيد بالدقيقة 71.وبفوزه، رفع الإنتر رصيده إلى 59 نقطة ويبتعد بالصدارة بفارق 6 نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه ميلان 53 نقطة.بينما تجمد رصيد بارما عند 15 نقطة بالمركز الـ19.