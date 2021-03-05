الهزيمة الخامسة على التوالى فى «أنفيلد».. ليفربول يخسر أمام تشيلسى

واصل ليفربول نتائجه السلبية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بخسارته أمام ضيفه تشيلسي بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة 29 من عمر المسابقة.وبخسارته تلقى ليفربول الهزيمة الخامسة على التوالي في المباريات التي يخوضها على ملعبه ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، وذلك لأول مرة في تاريخه، بعد هزيمته أمام كل من بيرنلي وبرايتون ومانشستر سيتي وإيفرتون، ثم اليوم أمام تشيلسي.سجل هدف تشيلسي واللقاء الوحيد، اللاعب ماسون ماونت في الدقيقة ٤٢ من زمن الشوط الأول.وشارك الدولي المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي لليفربول، لكنه لم يقدم مردودا طيبا، وخرج في الدقيقة ٦١، ليشارك بدلا منه زميله دييجو جوتا.وجمدت الخسارة رصيد ليفربول عند 43 نقطة في المركز السابع بجدول البريميرليج، فيما ارتفع رصيد تشيلسي - الذي لم يتلق أي هزيمة في مبارياته الثماني الماضية بالدوري - إلى 47 نقطة في المركز الرابع.