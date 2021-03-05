«كتابات فى فهم السينما» كتاب موجه إلى القارئ العام غير المتخصص

يصدر قريبًا عن دار خطوط وظلال للنشر٬ كتاب ضمن السلسلة السينمائية٬ تحت عنوان "كتابات في فهم السينما" من تأليف عدنان مدانات، الغلاف رؤية بصرية لمدير الدار الفنان محمد العامري.وبحسب الناشر عن الكتاب: "بعد خوض مجال الإخراج السينمائي لعدد من الأفلام التسجيلية، وبعد مرور سنوات طويلة على احتراف الكتابة في عالم السينما نقدًا، وتحليلا ومتابعة، وما تخلل هذه الرحلة من مشاركات عديدة في مهرجان سينمائية عربية ودولية.وتواصل مباشر مع الجمهور من خلال عروض النوادي السينمائية، اكتشفت أنه عند الكتابة عن أحد الأفلام، فإنه ليس المهم أن يقوم الناقد بإبداء رأيه الشخصي بالفيلم بقدر ما يهم أن يكتب الناقد للقارئ على النحو الذي يعمق وعيه في فن السينما، بحيث يكون قادرا على قراءة الفيلم بشكل صحيح.ويقتضي من الناقد أن لا يكتفي في ممارسته لعمله بنقد الأفلام بل أن يضيف إلى ذلك أن يكتب في مواضيع نظرية وقضايا سينمائية عامة تساهم في بناء وعي عام بالسينما وليس بالأفلام وحتى أن يتضمن النقد الخاص بالفيلم، أي فيلم، معلومات ذات طابع نظري مبّسط قدر الإمكان.