هيئة الكتاب تصدر «بغداد وقد انتصف الليل فيها» للتونسية حياة الرايس

صدرت عن الهيئة المصرية العامة للكتاب٬ الطبعة الثانية من "بغداد وقد انتصف الليل فيها"٬ للكاتبة التونسية حياة الرايس، وكانت الطبعة الأولى من الرواية قد صدرت في تونس قبل عامين٬ كما تصدر منها طبعة عراقية قريبا عن دار الكتاب ببغداد.وفي روايتها "بغداد وقد انتصف الليل فيها" تتعرض "الرايس" لفترة تاريخية هامة من تاريخ العراق تبدأ منذ السبعينات، وعن سبب اختيارها لقالب الرواية السيرية تقول: "ليس الشكل الروائي أقل خصوبة من شكل السيرة الذاتية. ليست المشكلة هنا في المحتوى، ولكن التداخل يقع على مستوى الشكل".ورغم أن الرواية فن قائم بذاته والسيرة كذلك فن قائم بذاته؛ إلا أنه كثيرا ما يقع التداخل بينهما، وما يجمع بينهما أكثر مما يفرق. فكلتاهما تنتميان إلى مجال السرد القصصي أو ما يماثله بل وتنطلقان منه لبناء نصوصهما، كما تحتكمان إلى الواقع الراهن أو المستعاد في خلاصة تتماهى مع عرض لموقف ما مما جرى ويجري.ومما جاء على الغلاف الخلفي للرواية:هل انتهت فعلا حكاية شهرزاد بانتهاء ألف ليلة وليلة؟ هل سكتت شهرزاد نهائيّا عن الكلام المباح؟.هذا النصّ ليس إلاّ استئنافا للرّحلة ذاتها، دفعا بها إلى مداها التّاريخيّ المحتوم. كان رهان شهرزاد هو رهان درء الموت، وتأمين الحياة، وكان صوتها القصصيّ هو بدايات التّموقع في جغرافيّة الوجود المهدّد بسلطة الذكورة المهيمنة. الصوت حياة، ومن لا صوت له لا حياة له."بغداد وقد انتصف اللّيل فيها" نصّ يرشح بفتنة الإمتاع الّتي نسجت من عوالم المؤلّفة الرّاوية الواقعيّة لوحات يؤثّثها المتخيّل الرّوائي بما هو أسلوب في تحيين الذّكريات ومشهدتها، يشفّ عنها كما لو أنّها تحدث الآن وهنا.