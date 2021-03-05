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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات لتوانيا بعد جائحة كورونا (صور)

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:01 ص
مطار الغردقة يستقبل
مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات لتوانيا
فاتن غلاب
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استقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم، أولى الرحلات القادمة من لتوانيا وعلى متنها 180 راكبًا، وذلك عقب توقفها لأكثر من عام بسبب جائحة كورونا العالمية، والتى تسببت فى توقف العديد من الرحلات الجوية العالمية.

يأتى ذلك فى ضوء جهود وزارة الطيران المدني، بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، لتنشيط الحركة السياحية والجوية للمقاصد المصرية، وتأكيدا على التزام المطارات المصرية بتعليمات السفر الصحي الآمن.

وفى أجواء تسودها البهجة والسرور، استقبلت إدارة المطار الطائرة بتقليد رش المياه المتبع فى أجواء الترحيب والاستقبال لأول رحلة طيران قادمة من مطار فيلنوس إلى مدينة الغردقة، إحدى المناطق السياحية المصرية الهامة، حيث قدمت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية الخدمة الأرضية والمناولة للطائرة، كما استقبل فريق العلاقات العامة بالمطار الركاب بالورود وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم وسرعة إنهاء إجراءات وصولهم، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة.

الجدير بالذكر أن شركة الطيران اللتوانية ستقوم بتسيير ثلاث رحلات أسبوعيًا إلى مطار الغردقة.

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