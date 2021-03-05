كاتبات ومخرجات المسرح المصرى: الآن ومستقبلا.. ندوة بالجامعة الأمريكية

تستقبل قاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية بالتحرير٬ في الثانية من بعد ظهر اليوم الجمعة وحتي السابعة مساء٬ ندوة بعنوان "كاتبات ومخرجات المسرح المصري: الآن ومستقبلًا"٬ وهى ندوة تحت إشراف الدكتورة دينا أمين، مديرة برنامج المسرح بقسم الفنون بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.يشارك في الندوة عددًا من النساء المشهورات والمؤثرات اللاتي يعملن بالمسرح في مصر. ومن بينهن المخرجات: نورا أمين٬ عفت يحيى٬ عبير علي حزين٬ عبير لطفي. والكاتبات: سلوى بكر٬ رشا عبد المنعم٬ نسرين نورتتناول الندوة مناقشات مع كاتبات ومخرجات مصريات وعرض المونودراما "المشوار الاخير" لألفريد فرج. والندوة تخليدا لذكرى الناقدة المتميزة نهاد صليحة، حيث سيكون هناك معرض يحتفي بمساهمتها القيمة في المسرح المصري.وبحسب الدكتورة دينا أمين عن هدف اللقاء: نهدف إلي تحويل هذا التجمع إلي حركة داعمة ومشجعة لنساء المسرح في مصر٬ عن طريق بناء شبكة تجمع فنانات المسرح المحترفات مع نساء متطلعات إلي ممارسة الفن المسرحي.ومن المقرر أن يبث اللقاء مباشرةً للذين لا يستطيعون الحضور شخصيًا. مع إتخاذ كافة الإجراءات الإخترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.