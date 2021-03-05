رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مالطا تعلن بدء العمل لافتتاح قنصليتها فى طرابلس

الجمعة 05/مارس/2021 - 12:58 ص
إيفاريست بارتولو
إيفاريست بارتولو
عبير سليم
طباعة
قال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية الجديد عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الخميس، إن ‏وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو أكد لـ"الدبيبة" قرب افتتاح قنصلية مالطية في طرابلس، وبدء الأعمال الخاصة بافتتاح السفارة في ‎ليبيا.

وأشار المكتب الإعلامي، في بيان، إلى أن إيفاريست أكد أن الأصول الليبية في ‎مالطا، جاهزة للإعادة بمجرد موافقة الأمم المتحدة عليها، في تأكيد على بيان سابق أصدره الوزير المالطي الشهر الماضي.

وفي أواخر فبراير الماضي، بلغ وزير الخارجية المالطي، إيفاريست بارتولو، رئيس الحكومة المكلف عبدالحميد دبيبة عن شرطة بموافقة الأمم المتحدة لتسليم مخزون كبير من الدينار الليبي محتجز في فاليتا منذ أشهر.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

إجراءات الحصول على معاشات استثنائية بقيمة 323 جنيهًا

أسعار الذهب بالصاغة اليوم الخميس 4-3-2021

حقيقة طرد رئيس جامعة سوهاج لـ4 من أعضاء هيئة تدريس

«الخطيب» يرفض الرد على اتصالات «كهربا».. كواليس جديدة

الصور

image description

هاني شاكر يوجه رسالة للرئيس السيسي من بورسعيد (فيديو)

image description

أهالي أسيوط يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا

image description

«الطيبي» يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بأسيوط

image description

مستشفى سمالوط النموذجي يستقبل الأهالي للتطعيم بلقاح كورونا (صور)

image description

رئيس جامعة أسيوط يطمئن على موظف تعرض لوعكة صحية خلال أوقات العمل

الأكثر قراءة

حقيقة فيديو الاعتداء على مواطن في مشاجرة بالدقهلية

المستجدات الأخيرة حول موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية

«الخطيب» يرفض الرد على اتصالات «كهربا».. كواليس جديدة

كارثة في «نيل صدفا».. سقطت السيارة بـ7 ركاب فغرقوا جميعاً

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

إنتر ميلان يعزز صدارته للدورى الإيطالى بفوزه على بارما 2-1

الهزيمة الخامسة على التوالى فى «أنفيلد».. ليفربول يخسر أمام تشيلسى

تحذير من أمواج تسونامي بعد زلزال بقوة 7.8 درجات قبالة نيوزيلندا

جداريات الحج.. فن يواجه الانقراض فى زمن «السوشيال ميديا»

أيام زمان

أجبر ضابط النقطة على كتابة محضر ضد نفسه.. سامية جمال تروي موقف غريب عن فريد الأطرش

«خاف مني لأني حبيبته».. أسرار سامية جمال وفريد الأطرش

فوجئت بها محترقة عن آخرها.. ماساة الفنانة صباح مع شقتها

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«الدستور».. واستراتيجية عزالدين نجيب
د. محمد عفيفي
مصر والسودان.. المصير المشترك
جمال طه
أزمة «سد النهضة».. الطريق نحو المواجهة
ماجد حبته
تهديد إسرائيلى بغزو لاهاى!
المزيد

الثقافة

دار إضافة تصدر كتاب «تاريخ الأوبئة فى مصر» للكاتب السيد بسيونى

هيئة الكتاب تصدر «بغداد وقد انتصف الليل فيها» للتونسية حياة الرايس

كاتبات ومخرجات المسرح المصرى: الآن ومستقبلا.. ندوة بالجامعة الأمريكية

ليلة نفي الزعيم: ماذا حوت خزينة سعد زغلول قبل رحلة سيشل؟