مالطا تعلن بدء العمل لافتتاح قنصليتها فى طرابلس

قال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية الجديد عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الخميس، إن ‏وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو أكد لـ"الدبيبة" قرب افتتاح قنصلية مالطية في طرابلس، وبدء الأعمال الخاصة بافتتاح السفارة في ‎ليبيا.وأشار المكتب الإعلامي، في بيان، إلى أن إيفاريست أكد أن الأصول الليبية في ‎مالطا، جاهزة للإعادة بمجرد موافقة الأمم المتحدة عليها، في تأكيد على بيان سابق أصدره الوزير المالطي الشهر الماضي.وفي أواخر فبراير الماضي، بلغ وزير الخارجية المالطي، إيفاريست بارتولو، رئيس الحكومة المكلف عبدالحميد دبيبة عن شرطة بموافقة الأمم المتحدة لتسليم مخزون كبير من الدينار الليبي محتجز في فاليتا منذ أشهر.