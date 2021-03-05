شحوط مركب صيد على متنها 11 بحارًا بالغردقة

تلقت عمليات محافظة البحر الأحمر، مساء الخميس، استغاثة من مركب صيد، يُطلق عليها اسم "نعمة الله" قادمة من السويس إثر شحوطها بسبب ثقب بخزان الوقود والمركب، على متنها 11 بحارًا، وتحديدًا بجزيرة الجيثوم شرق الجونة بحوالي 3 أميال بحري.وقال حسن فؤاد الطيب، الخبير البحري بجمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة، إنه فور تلقي استغاثة بشحوط المركب تم إخطار الأجهزة المختصة التي تحركت لإنقاذ المركب والبحارة، مؤكدًا أنه تجري حاليًا عملية الإنقاذ.وأضاف الطيب أنه لم تتلقى غرفة العمليات أي بلاغات بفقد أو إصابة بحارة المركب.