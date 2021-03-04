يبحث عن حلول.. الجيش الإسرائيلى يكثف اتصالاته حول تحقيق الجنائية الدولية

يعقد بيني جانتس وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، سلسلة محادثات داخليا ودوليا، حول قرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق ضد تل أبيب في ارتكابها جرائم حرب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وشرق القدس المحتليين، وقطاع غزة المحاصر.وأجرى جانتس مشاورات قانونية بمشاركة افيحاي ماندلبليت المدعي العام الإسرائيلي، وشارون آفيك كبير المدعين العسكريين العام، وغيرهم من المسئولين، حسبما نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.واتفقوا على أن النظام القضائي سيوصي المستوى السياسي في إسرائيل بتشكيل فريق صغير من الوزراء لتنسيق القضية، وأن الاستعدادات التشغيلية اللازمة سيتم الانتهاء من الحملة القانونية عبر فرق الجيش ذات الصلة.وكذلك، أجرى جانتس اتصالات مع نظرائه في ألمانيا وفرنسا حول قرار المدعي العام في محكمة لاهاي بفتح تحقيق ضد إسرائيل.وأشار جانتس، خلال اتصالاته، إلى أن قرار الجنائية الدولية سياسي، ويسعى إلى تقويض قدرة تل أبيب في الدفاع عن نفسها.ومن المقرر أن يشمل تحقيق المحكمة الجنائية الدولية، الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ يونيو عام 2014، أي قبل عملية "الجرف الصامد" التي شنها جيش الاحتلال ضد قطاع غزة المحاصر.