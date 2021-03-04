«تعاني من كسر في الركبة».. تطعيم مسنة بلقاح كورونا في سيارتها بأسوان (فيديو)

في لافتة إنسانية، بالتزامن مع أولى أيام التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد «سينوفارم» في محافظة أسوان، حرص الفريق الطبي المسئول عن التلقيح بمستشفى الصدر اليوم، على مساعدة مسنة وإعطائها الجرعة داخل السيارة التي تستقلها نظرًا لعدم قدرتها على الحركة والدخول إلى المركز.وتبلغ السيدة 73 عامًا وتعاني من كسر في الركبة، فضلًا عن أمراض مزمنة، مما جعلها غير قادرة للنزول من السيارة التي تستقلها والدخول للمستشفى لأخذ اللقاح، وكان يرافقها نجلها حتى تتمكن من الحصول على اللقاح في الموعد المحدد لها.وحرص مشرف التمريض رمضان محمد علي التوجه لفحص الأوراق الخاصة بها والتأكد من أوراقها الشخصية، بالإضافة إلى أن توجهت أحدى الممرضات التابعين للفريق الطبي باللقاح الخاص بالمريضة وتم إعطائها الجرعة داخل السيارة التي تستقلها دون معاناة.