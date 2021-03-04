وفد «حياة كريمة» يتابع تنفيذ أهداف المؤسسة فى دمنهور

استقبل عادل عبد الكريم، رئيس مركز ومدينة دمنهور، وفدًا ممثلًا عن مؤسسة "حياة كريمة"، مكونًا من السيدة سحر سليمان توفيق، والدكتورة نهى الوسيمى، أعضاء البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة.وشهد اللقاء التباحث حول عدد من المحاور التى تمركزت حول تنسيق آليات العمل خلال الفترة القادمة لتنفيذ أهداف المؤسسة، وتنسيق الزيارات الميدانية، والوقوف على آخر المستجدات التنفيذية، مما يساعد فى تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة وبناء الإنسان المصرى، كما تطرق النقاش لسكن كريم بالقرى المستهدفة، وذلك لخدمة الحالات المستحقة بالقرى.يأتي ذلك تنفيذًا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتنمية المستدامة وتحقيقًا لرؤية مصر 2030، التى تستهدف بناء الإنسان المصرى.