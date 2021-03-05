الكونجستال فى الجدول.. كيف يتم تقنين صرف «أدوية الجدول»؟

تسعى الدولة والجهات المختصة إلى القضاء على الإدمان بكل الطرق الممكنة، وكذبك مواجهة ظاهرة تناول المستحضرات الطبية الخاصة بعلاج أمراض معينة واستخامها في التعاطي، إذ قامت هيئة الدواء المصرية بإدراج عدد من مستحضرات الدواء المختلفة جدولًا، لمنع تداولها أو صرفها دون توصية رسمية من قبل الطبيب المعالج.ومؤخرًا قررت هيئة الدواء المصرية إدراج 14 نوعًا من الأدوية ضمن جدول نسبة المواد المخدرة، وجاء "الكونجستال" ضمن الأدوية التي تم ضمها لجدول المخدرات التي تحتوي على مجموعة من الأدوية الشهيرة لعلاج السعال ويستخدمها المصريين بكثرة دون دون استشارة أي طبيب على أن يتم التطبيق بدايةً من أول مارس.بعد قرار إدراج "الكونجستال" ضمن الجدول، تواصلت "الدستور" مع صيادلة لمعرفة كيف يتم صرف تلك الأدوية والإجراءات المتبعة من قبل الصيادلة لتنفيذ قرار هيئة الدواء المصرية؟.في البداية يقول محمد العبادي، صيدلي، إنه مجرد ما يتم إدراج أي دواء جديد ضمن الجدول يتم إعلام جميع الصيدليات وإرسال نشرات دورية لهم بالقرارات أو المستجدات الجديدة من قبل الهيئة المصرية للدواء.وكشف "العبادي" أنه هناك بعض الأشخاص المدمنين يستخدموا الأدوية التي تحتوي على نسب من المواد المخدرة في التعاطي أو الإدمان، على الرغم من أن تلك المستحضرات الطبية تستخدم بالفعل في علاج الأمراض والآلام المزمنة.وعن إمكانية صرف الدواء شدد الدكتور الصيدلي أنه لا تُصرف الأدوية سوى بوصف طبيب وأن يكون المريض لديه روشتة رسمية ومختومة بتناول الدواء، لاسيما الأدوية المدرجة جدولًا.أما الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أكد أن هناك قائمة بعدد من المستحضرات الطبية أي الأدوية ضمن الجدول والبالغ عددها 14، وذلك بسبب احتواء تلك الأدوية على نسب من المواد المخدرة.وأضاف "عوض" أن الأدوية المدرجة في الجدول معروفة ويتم تقنين صرفها، لأنه قد يستخدمها الأشخاص دون الحالات المرضية للتعاطي؛ لذا تصدر هيئة الدواء المصرية قرارات بالتعامل معها مثل أدوية الجدول.وكشف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية أن الـ14 دواء الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا كأدوية ضمن جدول الأدوية التي تحتوى على مواد مخدرة صادرة من سنوات طويلة ولكنه لم يفعل غير من بضعة أيام قليلة.يوسف حمدي، صيدلي، كشف أن الصيدليات تقع على عاتقها مسئولية كبيرة في صرف الأدوية المدرجة ضمن الجدول، رجعًا أسبابه إلى أن يستخدمها المدمنون في التعاطي لأنها تحتوي بالفعل على نسبة مخدرة.ويضيف الصيدلي، أن أبرز تلك الأدوية هي "ترامادول" وتم إضافة أنواع مؤخرًا لقائمة الجدول مثل"الكونجستال"، ولكن في الحقيقة أن المادة الفعالة لتلك الأدوية تستخدم لعلاج الحالات المرضية وتسكين الآلام المزمنة.وإدراج تلك الأدوية في الجدول يوضح الصيدلي أنه يعني تقنين صرفها والتأكد من وجود روشتة رسمية من طبيب، لإمكانية صرف الدواء للحالة، مشيرًا إلى أنه في بعض الأحيان لا يصرف الصيدلي الدواء إلا بعد التأكد من الطبيب نفسه والتواصل معه.