برعاية «الدستور».. يوم الكاريكاتير المصرى يعلن عن قبول متطوعين

أعلن الباحث عبد الله الصاوي، مؤسس مشروع ذاكرة الكاريكاتير، عن فتح باب التطوع للراغبين في المشاركة في تنظيم احتفالية يوم الكاريكاتير المصري المقرر لها يوم 25 مارس الجاري، وتحت رعاية وزارة الثقافة بمركز محمود مختار.وعلى الراغبين في الاشتراك ملء الاستمارة في الرابط التالي: https:docs.google.com...1FAIpQLSdKuHSiJAz...viewformعلما بأن آخر موعد لاستقبال طلبات الاشتراك يوم ١٥ مارس الجاري.ويهدف يوم الكاريكاتير المصري إلى الاحتفال برسامي الكاريكاتير المصريين، وإعادة إحياء تراث الكاريكاتير المصري ورواده الأوائل، وكذلك إتاحة هذه الأعمال النادرة لرسامي ومحبي الكاريكاتير، والتأكيد على الدور الهام والمؤثر الذي لعبه الكاريكاتير في رصد كافة تفاصيل الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي المصري طيلة ما يقرب من قرن ونصف من الزمان.جدير بالإشارة إلى أن الباحث عبدالله الصاوي، مؤسس مشروع ذاكرة الكاريكاتير، وقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة "الدستور" ممثلة في الإعلامي والكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير، على أن تكون "الدستور" هي الراعي الإعلامي للاحتفالية.