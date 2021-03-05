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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم والتوقعات الفلكية الجمعة 5 مارس 2021

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:56 ص
الأبراج
الأبراج
إسلام جمال
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الجمعة 5 مارس 2021 لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: قد تحظى بنتائج سعيدة وتنعم بأجواء مريحة ومطمئنة، وتحصل على عائدات جيدة ماديًا ومهنيًا.
عاطفيًا: تتمالك أعصابك أمام الشريك ولا سيما حين تصدر منه بعض التصرفات الصبيانية، لكنك تستوعب الأمور.
صحيًا: مهما تعددت المشاغل لإبعادك عن ممارسة الرياضة، حاول إيجاد ولو وقت قليل للقيام بما يفيدك صحيًا.

الثور
مهنيًا: تمرّ بيوم من التناقضات والتفاعلات والتغييرات، قد يطرأ اللامنتظر الذي ينقذك من بعض المآزق.
عاطفيًا: تعود المودة والحب بينك وبين الشريك بعد فترة من الخلاف سببه تافه وتفاقم بسبب تدخل الآخرين.
صحيًا: أعصابك المتوترة بعض الشيء تحتاج إلى الراحة والابتعاد عن ضغط العمل.

الجوزاء
مهنيًا: تلتبس عليك الأمور الشخصية وتعيش صخبًا وتداخلات من قِبل المقرّبين ومحاولة السيطرة على الأوضاع.
عاطفيًا: لا تكن كثير الجدال مع الحبيب وتحلَّ بالمرونة واللطافة في تعاملك معه مراعاة لمشاعره.
صحيًا: بعض الالتهابات في المفاصل تستدعي العلاج سريعًا قبل تفاقم الوضع

السرطان
مهنيًا: يوم مناسب ومشجّع للمصالحة أو لإعادة اللُّحمة والروابط التي تقوى لتصبح أكثر متانة وصمودًا.
عاطفيًا: تقوم بمحاولات كثيرة لإبراز تفوّقك وجاذبيتك وتأثيرك في الشريك، فتنجح في مسعاك أكثر مما كنت تتوقع.
صحيًا: لا تبخل على صحتك بذرّة من العطاء، وقم بما عليك بغية المحافظة عليها سليمة.

الأسد
مهنيًا: يوم جيّد للبدء بتحرك يُظهر حسن النيات، يجب أن تتخلّى عن خجلك وكن جريئًا إنما لا تكن وقحًا، واطرح أفكارك من دون أي تردد.
عاطفيًا: عليك تقييم العلاقة بالشريك بما يتناسب مع طموحاتك، وهذا يساعد من أجل بناء مستقبل أفضل.
صحيًا: عجلة الأيام تدور بسرعة، فإذا لم تتخذ بعد قرارًا ببدء الحمية فأنت الخاسر.

العذراء
مهنيًا: الجهوزية مطلوبة للمرحلة المقبلة، فالضغوط كبيرة والمطلوب مزيد من الدقة والانتباه والحرص على كسب ثقة الزملاء بغية تحقيق التعاون المثمر
عاطفيًا: شعور متبادل بينك وبين الشريك في الأمور المصيرية، عندها يكون الحسم مطلوبًا في كل المجالات.
صحيًا: لكل شيء أوانه، وللرياضة أوانها الذي يجب ألا تهمله مهما كثرت عليك الأشغال.

الميزان
مهنيًا: ربما تضطر إلى تسوية مشكلة ما تناسيتها أو تجاهلتها، ويصعب عليك التعامل مع المحيط بسبب التناقض الكبير بينك وبينه.
عاطفيًا: قد تضطر الى تقديم التنازلات أو تجد نفسك محرجًا أمام الشريك بسبب تصرفاتك تجاهه، لكن هذا التنازل يكون في مصلحة العلاقة.
صحيًا: لا توفر طاقتك الكبيرة في ممارسة الرياضة ولا سيما بعد انقطاع بسبب ظروف العمل.

العقرب
مهنيًا: الحظوظ تدعم أفكارك وتطلّعاتك وطموحاتك، لا تراوغ ولا تستسلم للخمول، فأنت من أصحاب الهمة الكبيرة والنشاط والحيوية.
عاطفيًا: قد تكون لدى الحبيب أعذار حقيقية وبالتالي لا يجوز الحكم عليه بالإهمال أو التقصير معك.
صحيًا: إذا وضعت لنفسك أهدافًا عالية عليك بذل أقصى جهد وطاقة ممكنة لتحقيقها.

القوس
مهنيًا: يوم جميل بامتياز تحت تأثير القمر من برجك تكثر فيه الفرص الثمينة على أنواعها من نجاح واحتفالات وانتصارات وتثير دهشة بعض الزملاء ويفرحون لك.
عاطفيًا: كل ما هو مطلوب منك عدم الوقوع ضحية التسرّع أو الانفعال، فكن رصينًا وانظر إلى سلبيات الحبيب بعدل ولطافة.
صحيًا: تشاؤمك ببعض ما يحصل معك ينعكس سلبًا على وضعك الصحي ويبقيك في قلق دائم.

الجدي
مهنيًا: لا تدع المشاكل تؤثر في أدائك في العمل، عليك أن تتجاوزها بكل هدوء ورويّة، وأن تفكر في خطط واضحة لتحركاتك المستقبلية.
عاطفيًا: لقاءات رومنسية مع الشريك، لكنك تتخوف من الموضوعات الحساسة معه، اعتقادًا منك أنها قد تزعجه بعض الشيء.
صحيًا: استفد من الطقس الجميل وانطلق في نزهة على شاطئ البحر أو في أحضان الطبيعة.

الدلو
مهنيًا: طموحك يسهل عليك الأمور ويفتح أمامك مجالات كثيرة لجني المال والتقدم الى الامام بسرعة وثبات.
عاطفيًا: يوم مناسب للحب الرومانسي، تبدو بارعًا وتسمع خبرًا جيدًا يخص الشريك، فتفرح له وتشاركه سعادته التي تريحه كثيرًا.
صحيًا: لا تقاوم المغريات يومًا وتخضع لها معظم أيام الاسبوع، فكر في وضعك الصحي قليلًا.

الحوت
مهنيًا: تتابع بدقة ما يحصل حولك، وتتوصل إلى النتائج وتفرض أسلوبك على الآخرين وتحسم قضية ما بسرعة.
عاطفيًا: العقبات الكثيرة لن تحول دون تحقيق بعض الرغبات المشتركة مع الحبيب، والانطلاق في حياة عاطفية جديدة لا تشبه إلا نفسها.
صحيًا: غالبًا ما يراودك فكرة التخلص من الوزن الزائد، لكنك إرادتك الضعيفة تحول دون التنفيذ.

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