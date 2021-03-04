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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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أهالي الحسينية يطالبون بردم ترعة صان السماعنة في الشرقية
الخميس 04/مارس/2021 - 11:17 م
ترعة صان السماعنة
ندى حمدي
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استغاث أهالي مركز الحسينية بمحافظة الشرقية بالمسؤلين لردم وتغطية ترعة صان السماعنة، حيث أنها تسببت في وفاة العديد من المواطنين.
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