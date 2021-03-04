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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال محطة مياه بمدينة نصر

الخميس 04/مارس/2021 - 11:13 م
تحويلات مرورية
تحويلات مرورية
مريم جبل
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عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة خدمات مرورية لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامنًا مع تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطة مياه الشرب لتغذية منطقة مدينة نصر، الأمر الذي يستلزم غلق كلي لمدخل ومخرج الطريق الداعم (الطريق الدائري) تجاه ميدان الزهراء الجديد ومحور المشير محمد علي فهمي على النحو التالي:

- مخرج مدينة الواحة للقادم من ميدان الزهراء الجديد ومحور المشير محمد على فهمى تجاه الطريق الدائرى بداية من الساعة 10 مساءً يوم الخميس الموافق 432021 حتى 6 صباحًا يوم السبت الموافق 632021.

- مدخل مدينة الواحة للقادم من الطريق الدائرى تجاه ميدان الزهراء الجديد ومحور المشير محمد على فهمى، بداية من الساعة 10 مساءً يوم الخميس الموافق 1132021 وحتى الساعة 6 صباحًا يوم السبت الموافق 1332021.

من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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