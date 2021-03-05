سعر الدولار اليوم الجمعة 5-3-2021 فى البنوك المصرية





سعر الدولار اليوم الجمعة

أظهرت شاشات التداول مستويات سعر العملة الأمريكية استقرارها أمام الجنيه المصري، ليسجل في مصرف ابوظبي الاسلامي للشراء عند مستوي 15.78 جنيه وللبيع 15.69، وفي بنك المشرق سجل للشراء 15.74 جنيه وللبيع 15.64، كما استقر سعر الدولار اليوم في بنك مصر ليسجل للشراء 15.72 جنيه وللبيع 15.62، وفي بنك التعمير والاسكان سجل للشراء 15.74 جنيه وللبيع 15.66، اما في بنك عودة فسجل للشراء 15.74 جنيه وللبيع 15.64.



سعر الدولار اليوم في البنوك كما تراجع سعر الدولار أمام العملة المصرية الجنيه اليوم دتخل بنك الكويت الوطني ليسجل للشراء 15.63 جنيه وللبيع 15.73، وفي البنك الاهلي اليوناني سجل للشراء 15.72 جنيه وللبيع 15.62، وفي بنك الامارات دبي الوطني فسجل للشراء 15.71 جنيه وللبيع 15.61، وفي البنك الاهلي المتحد انخفض الدولار ليسجل للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.63، أما في المصرف العربي الدولي فسجل للشراء 15.71 جنيه وللبيع 15.61.





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كما حقق مستوي سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم ارتفاعًا خلال التداولات الصباحية، ليسجل في بنك كريدي أجريكول للشراء 15.74 جنيه وللبيع 15.6، وفي البنكك التجاري الدولي سجل للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.63، وفي بنك اتش اس بي سي فسجل للشراء 15.78 جنيه وللبيع 15.68، كما ارتفع سعر الدولار اليوم في البنك العربي الافريفي الدولي للشراء 15.74 جنيه وللبيع 15.64.

كما حقق مستوي سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم ارتفاعًا خلال التداولات الصباحية، ليسجل في بنك كريدي أجريكول للشراء 15.74 جنيه وللبيع 15.6، وفي البنكك التجاري الدولي سجل للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.63، وفي بنك اتش اس بي سي فسجل للشراء 15.78 جنيه وللبيع 15.68، كما ارتفع سعر الدولار اليوم في البنك العربي الافريفي الدولي للشراء 15.74 جنيه وللبيع 15.64.