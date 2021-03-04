الداخلية تكشف حقيقة سحل فتاة بالشرقية على يد سائق «توك توك»

كشف الأجهزة الأمنية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على أحد مواقع التواصل الاجتماعى بشأن اصطدام مركبة توك توك بفتاة في الشرقية.فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع الفيديو الذى تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنًا إصطدام دراجة نارية "توك توك" بفتاة حال سيرها بالشارع.. مما أدى إلى سحلها لمسافة 5 أمتار تقريبًا.بالفحص تبين اصطدام مركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية قيادة (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس) بإحدى الفتيات (طالبة – مقيمة ببندر فاقوس).. حال سيرها بأحد الشوارع ببندر فاقوس بالشرقية.عقب تقنين الإجراءات تم ضبط قائد المركبة المذكور، وبمواجهته قرر اصطدامه بالفتاة دون قصد، وبسؤال الفتاة أيدت أقواله، وأضافت قيامها بالعدو محاولة اللحاق به ظنًا منها بأن هاتفها قد سقط به عرضًا، وقد تم الصلح والتراضى بينهما بناءً على رغبتهما.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.