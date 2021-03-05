رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

لعنة «المستريح».. تحليل نفسى لنصابى العصر الحديث

الجمعة 05/مارس/2021 - 04:39 ص
المستريح
المستريح
إسلام جمال
طباعة
"المستريح" لقب جديد فرض نفسه مؤخرًا على الساحة، وهو لقب يطلق على "النصاب" الذى أوهم الكثيرين من يسعون إلى المكسب السريع.

فلا يمر يوم إلا ونجد فى الأخبار، القبض على "مستريح" جديد استولى على الملايين من أهالى قرية ما، الأمر الذى يثير تساؤلًا لماذا يلجأ الناس للكسب بهذه الطريقة؟

طبيبة نفسية: القرى الفقيرة فريسة سهلة لـ"المستريح"

أوضحت الدكتورة صافيناز عبد السلام، استشارى الطب النفسى والعلاقات الأسرية، أن الأشخاص الذين يسعون إلى وضع الأموال مع هؤلاء الأشخاص، ضعاف الشخصية، ولا يتحملون المسئولية.

وأشارت عبد السلام، أن كثرة ضحايا "المستريح" من القرى البسيطة، والتى تعتبر فريسة سهلة لـ"المستريحين"، حيث يلعب على الجهل وعدم معرفتهم بالأمور الحياتية.

دراسة: «المستريح» شخص سيكوباتى

وعن المستريح، كشفت دراسة تم إجراؤها بمعهد شيكاغو للدراسات الشخصية السيكوباتية عام 2013، حيث رصدت تاريخ أشهر مائة نصاب في العالم بجانب استخدامهم التكنولوجيا الحديثة مثل الرنين المغناطيسي الوظيفي وتحليل الجينات على بعض النصابين المحتجزين في سجون شيكاغو.

ووجد الباحثون أن نسبة 60% لديهم نشاط زائد في مناطق المخ المسئولة عن التفاوض والتواصل مع الآخرين.

وبجانب سمات الشخصية السيكوباتية الجذابة وجد أيضا القدرة على الكذب والخداع والقدرة على الإقناع وإيهام الناس أنهم على علاقة بالمسئولين والمشاهير ويملكون السيارات الفارهة والساعات المرصعة بالماس بجانب تواجدهم الدائم في أماكن نجوم المجتمع والطبقة الراقية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

لأول مرة في تاريخها.. «طنطا» ضمن أفضل جامعات العالم

إجراءات الحصول على معاشات استثنائية بقيمة 323 جنيهًا

المستجدات الأخيرة حول موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية

كارثة في «نيل صدفا».. سقطت السيارة بـ7 ركاب فغرقوا جميعاً

الصور

image description

هاني شاكر يوجه رسالة للرئيس السيسي من بورسعيد (فيديو)

image description

أهالي أسيوط يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا

image description

«الطيبي» يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بأسيوط

image description

مستشفى سمالوط النموذجي يستقبل الأهالي للتطعيم بلقاح كورونا (صور)

image description

رئيس جامعة أسيوط يطمئن على موظف تعرض لوعكة صحية خلال أوقات العمل

الأكثر قراءة

وفاة اللواء أحمد رجائى عطية بطل سلاح الصاعقة ومؤسس الفرقة «777 قتال»

المستجدات الأخيرة حول موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية

«الخطيب» يرفض الرد على اتصالات «كهربا».. كواليس جديدة

كارثة في «نيل صدفا».. سقطت السيارة بـ7 ركاب فغرقوا جميعاً

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

إيلون موسك يخسر 6.2 مليار دولار

اتحاد الكرة يعلن أسماء حكام مباريات الجمعة فى الدورى الممتاز

بيع تذاكر سباق البحرين «فورمولا-1» للجماهير بشرطين

أتليتك بلباو يفوز على ليفانتى 2-1 ويتأهل لمواجهة برشلونة فى نهائي كأس إسبانيا

أيام زمان

أجبر ضابط النقطة على كتابة محضر ضد نفسه.. سامية جمال تروي موقف غريب عن فريد الأطرش

«خاف مني لأني حبيبته».. أسرار سامية جمال وفريد الأطرش

فوجئت بها محترقة عن آخرها.. ماساة الفنانة صباح مع شقتها

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«الدستور».. واستراتيجية عزالدين نجيب
د. محمد عفيفي
مصر والسودان.. المصير المشترك
جمال طه
أزمة «سد النهضة».. الطريق نحو المواجهة
ماجد حبته
تهديد إسرائيلى بغزو لاهاى!
المزيد

الثقافة

برعاية «الدستور».. يوم الكاريكاتير المصرى يعلن عن قبول متطوعين

«حكايات تاريخية من هنا وهناك».. جديد دار العين للدكتور على الحفناوى

الليلة.. حفل للفنان محمد بشير بمركز درب 1718

الليلة.. مناقشة كتاب يا صاحب المدد بأتيليه الإسكندرية