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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

طرح البوستر الدعائي الأول لمسلسل «اللي ملوش كبير»

الخميس 04/مارس/2021 - 11:03 م
اللي ملوش كبير
اللي ملوش كبير
حسن أمين
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طرح المُنتج تامر مرسي، رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلاميّة، الخميس، البوستر الدعائي الأول لمسلسل "اللّي مالوش كبير" الذي يخوض بطولته ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، والمقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل.

ويواصل فريق عمل المسلسل التصوير استعدادًا لعرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2021، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى.

يشارك في بطولة "اللى ملوش كبير" كل من النجمة ياسمين عبد العزيز، والفنان أحمد العوضى، محمود حافظ، خالد الصاوى، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من الشباب.
طرح البوستر الدعائي الأول لمسلسل «اللي ملوش كبير»
طرح البوستر الدعائي الأول لمسلسل «اللي ملوش كبير»

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