تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 5-3-2021
الجمعة 05/مارس/2021 - 03:15 ص
الدستورطباعة
يقدم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة تفاصيل حالة الطقس في مصر اليوم الجمعة 5-3-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة لهيئة الأرصاد الجوية.
وكشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم الجمعة، في مختلف المحافظات، حيث من المتوقع أن يكون الطقس، نهارا مائلا للدفء على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، معتدلا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، دافئا على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا، دافئا على شمال الصعيد والرياح معتدلة، مائلًا للحرارة على جنوب البلاد والرياح معتدلة.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية.
العظمى الصغرى
القاهرة 22 12
الإسكندرية 20 13
وادى النطرون 22 11
طنطا 22 12
شبين الكوم 22 12
دمنهور 21 12
بلطيم 20 13
مطروح 19 13
السلوم 18 10
سيوة 20 07
بورسعيد 21 12
دمياط 20 12
الزقازيق 22 12
المنصورة 21 11
الإسماعيلية 21 11
السويس 21 11
العريش 20 10
رفح 19 10
رأس سدر 22 12
نخل 19 07
نويبع 23 14
طابا 22 12
كاترين 18 04
الطور 23 13
شرم الشيخ 24 14
الغردقة 23 15
وكشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم الجمعة، في مختلف المحافظات، حيث من المتوقع أن يكون الطقس، نهارا مائلا للدفء على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، معتدلا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، دافئا على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا، دافئا على شمال الصعيد والرياح معتدلة، مائلًا للحرارة على جنوب البلاد والرياح معتدلة.
تفاصيل حالة طقس اليوم الجمعة
كما أكد خبراء هيئة الأرصاد، أن الطقس سيكون شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، وباردًا على جنوب سيناء، مع شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
حالة البحر المتوسط اليوموعلى مستوى حالة البحر المتوسط، فأكد خبراء الأرصاد أنها ستكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية.
تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 22 12
الإسكندرية 20 13
وادى النطرون 22 11
طنطا 22 12
شبين الكوم 22 12
دمنهور 21 12
بلطيم 20 13
مطروح 19 13
السلوم 18 10
سيوة 20 07
بورسعيد 21 12
دمياط 20 12
الزقازيق 22 12
المنصورة 21 11
الإسماعيلية 21 11
السويس 21 11
العريش 20 10
رفح 19 10
رأس سدر 22 12
نخل 19 07
نويبع 23 14
طابا 22 12
كاترين 18 04
الطور 23 13
شرم الشيخ 24 14
الغردقة 23 15
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مواعيد القطارات اليوم الجمعة
مرسى علم 24 14
الفيوم 23 10
بنى سويف 23 10
المنيا 23 09
أسيوط 24 09
سوهاج 25 11
قنا 26 11
الأقصر 26 12
أسوان 27 13
إدفو 27 11
أبوسمبل 26 13
الوادي الجديد 25 10
شلاتين 26 15
أبورماد 27 15
حلايب 26 16
رأس حدربة 26 17
مرسى علم 24 14
الفيوم 23 10
بنى سويف 23 10
المنيا 23 09
أسيوط 24 09
سوهاج 25 11
قنا 26 11
الأقصر 26 12
أسوان 27 13
إدفو 27 11
أبوسمبل 26 13
الوادي الجديد 25 10
شلاتين 26 15
أبورماد 27 15
حلايب 26 16
رأس حدربة 26 17