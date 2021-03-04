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القبلة

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات كلية الدراسات الإسلاميّة بالمنصورة

الخميس 04/مارس/2021 - 10:50 م
امتحانات كلية الدراسات
امتحانات كلية الدراسات الإسلاميّة
إسلام أبوالمجد
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تفقد الدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، لجان امتحانات كلية الدراسات الإسلاميّة والعربية للبنات بالمنصورة الفترة المسائية للفرقتين: الثالثة والرابعة شريعة إسلامية، والثانية قانون، ورافقه خلال الجولة كل من: الدكتورة ناهد يوسف رزق، عميدة الكلية، والدكتورة نجاة السيد داود، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذة نادية لطفي، مديرة الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ورؤساء الكنترولات.

وشدد نائب رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا.

وخلال تفقد اللجان أشاد "الأمير" بالجهود المبذولة، والمتمثلة في: رش قاعات الامتحانات وتطهيرها وتعقيمها، إضافة إلى تخصيص مداخل ومخارج منفصلة لدخول الطلاب؛ لمنع التدافع والتزاحم؛ حرصًا على سلامة الجميع.

بجانب ذلك تأكد من توفير أجهزة طبية لقياس درجة الحرارة للطالبات قبيل بدء لجان الامتحانات؛ للاطمئنان على صحتهن، مشيدًا بالإجراءات الاحترازية والتزام الجميع بالتباعد داخل اللجان وارتداء الجميع للكمامات، كما تفقد أعمال الإنشاءات والتجديدات في الكلية.

وفي نهاية الجولة، وجه "الأمير" الشكر للقائمين على تنظيم الامتحانات؛ لما لمسه من التزام وانضباط بالتعليمات والإجراءات التي وضعتها الجامعة لضبط العملية الامتحانية داخل اللجان وخارجها، مشددًا على ضرورة الاستمرار في مراقبة ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ لمواجهة جائحة كورونا.

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