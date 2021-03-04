13 أبريل.. الحكم فى طعن المتهمين بخلية «ميكروباص حلوان»

تصدر الدائرة "ج" بمحكمة النقض الحكم في الطعن المقدم من المتهمين المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية ميكروباص حلوان"، وذلك بجلسة 13 أبريل المقبل.يصدر الحكم برئاسة المستشار أسامة توفيق وعضوية المستشارين مجدي عبد الحليم ويوسف عبد الصمد ومحمود عصر وأيمن أبو علم ومحمد أيمن ومحمد حبيب وهاني صبري وتامر جاد وتوفيق المتناوي وبسكرتارية خالد صلاح وإبراهيم سليم.كانت قد أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة حكمها على 32 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان"، والتي أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة فى حلوان.وقضت بمعاقبة 7 متهمين بالإعدام شنقًا وعاقبت 3 بالمشدد لمدة 15 سنة وعاقبت 15 متهما آخرين بالسجن 10 سنوات وقضت ببراءة 7 آخرين.