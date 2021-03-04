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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«قوى عاملة بني سويف» تطلب أفراد أمن لأحد مراكز العيون

الخميس 04/مارس/2021 - 10:49 م
فرص عمل
فرص عمل
دعاء جابر
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أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف، عن توافر فرص للعمل بأحد مراكز العيون بالمحافظة.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالمركز، أفراد أمن، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عال، أو متوسط، وأن يكون حسن المظهر، ولديه شهادة تأدية الخدمة العسكرية، ويفضل من لديه خبرة في مجال الأمن.

وتتضمن الأوراق المطلوبة في التقديم للحصول على الوظيفة (صورة شخصية، صورة البطاقة، صورة شهادة تأدية الخدمة العسكرية، صورة المؤهل).

ويتم تسليم الأوراق بمكتب شئون العاملين بالمركز، بحي الزهور، أمام مستشفى الصدر، أول الطريق الدائري.

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