استرداد 13 ألف متر أراضي أملاك دولة في الإسكندرية

قادت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب الإسكندرية، بالتنسيق مع مديرية الأمن بالإسكندرية، حملة إزالة التعديات واسترداد الأراضي أملاك الدولة.وتم تنفيذ القرار رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٠ خلال الحملة والصادر من وزير قطاع الأعمال بإزالة التعديات، واسترداد قطعة الأرض الكائنة بناصية شارع ٢١٨، ٢١٦، ٢١٠ بالقباري بمنطقة مينا البصل لصالح الشركة القابضة للتشيد والتعمير.وتم استرداد ١٣٧١٢ متر مربع أراضي كان معتدى عليها منذ عام ٢٠١٨ وتم تسليم الأرض للشركة القابضة للتشييد والتعمير.