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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«قبيصي» يجتمع بموجهي الصفوف الأولى بإدارة أسوان التعليمية

الخميس 04/مارس/2021 - 10:43 م
الدكتور خالد قبيصي
الدكتور خالد قبيصي
أسوان_إسراء توفيق
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عقد الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بقاعة الاجتماعات اليوم، اجتماعًا مع موجهي الصفوف الأولى بإدارة أسوان التعليمية، بحضور (عبدالكريم لطفي مدير عام التعليم العام - ياسر الشرقاوي مدير مرحلة التعليم الابتدائي - محمد جلال موجه مركزى صفوف أولى) لمناقشة الخطة التدريبية.

وتضمن الاجتماع الاتفاق على تنظيم دورة تدريبية تستهدف معلمى الصفوف الأول بمدارس (التعليم الخاص) الأسبوع المقبل بأسوان بمعدل ثلاثة أيام للتدريب، ومطلع الأسبوع المقبل أيضًا يتم الاجتماع بموجهى إدارتى نصر النوبة وكوم أمبو لتنظيم ذات التدريب للمدارس الخاصة بالإدارتين.

ويشمل التدريب فلسفة منظومة التعليم الجديد، ورؤية مصر والمهارات الحياتية والقيم طبقًا لمناهج الصفوف الأولى، وكذلك كيفية استخدام الألعاب التعليمية التى تخدم المنهج، وذلك على غرار التدريبات التى قام بها الموجهين خلال الفترة الماضية بالمدارس الرسمية والرسمية لغات.

وخلال اللقاء  وكيل الوزارة على ضرورة استلام كل موجه (لباقة دليل المعلم) للمناهج النظام التعليمى الجديد 2.0، حتى يتمكن من متابعة المعلمين بالمدارس.

وبنهاية اللقاء أكد القبيصى وكيل الوزارة على أهمية تدريبات معلمى الصفوف الأولى وتنمية مهاراتهم لدورهم البارز والحيوى فى العملية التعليمية باعتبارهم حجر الأساس الذى يستقى منه التلميذ علومه وسلوكه ومهارات حياته، مطالبًا إياهم بالبحث عن تدريبات أخرى تكون من وجهة نظرهم هامة للمعلمين وفى حاجة إليها وذلك من خلال خبراتهم التوجيهية والتدريبية واحتكاكهم المباشر بالمعلمين فى ميدان العمل، متمنيُا للجميع التوفيق والسداد.

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