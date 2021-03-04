حجز شاب متهم باختطاف فتاة واغتصابها بالهرم لحين ورود التحريات

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الخميس، حجز شاب على ذمة التحريات في اتهامه بخطف واحتجاز فتاة صديقته واغتصابها على مدار 4 أيام بشقته.كان قسم الهرم تلقى بلاغًا من فتاة تتهم فيه صديقها بخطفها ومواقعتها جنسيًّا تحت تهديد السلاح، وألقت قوة من القسم القبض على المتهم وبمواجهته أنكر الاتهامات.حرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة أمرت بإحالة الفتاة للطب الشرعي لبيان ثبوت التعدي عليها من عدمه وحبس المتهم لحين ورود تحريات الواقعة من المباحث.