«القوى العاملة» تطلب معلمي لغة إنجليزية لمدرسة خاصة بطنطا

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى المدارس الخاصة بصناعة الورق بطنطا، وذلك براتب يحدد بحسب المقابلة.وتتضمن الوظائف المتاحة بالمدرسة، مدرسين لغة إنجليزية، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل عال، وألا يزيد عمره على 35 سنة.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 0405470783، أو التوجه لمقر الشركة في السنطة البلد، طنطا.