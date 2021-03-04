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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القوى العاملة» تطلب معلمي لغة إنجليزية لمدرسة خاصة بطنطا

الخميس 04/مارس/2021 - 10:53 م
محمد سعفان، وزير
محمد سعفان، وزير القوى العاملة
دعاء جابر
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أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى المدارس الخاصة بصناعة الورق بطنطا، وذلك براتب يحدد بحسب المقابلة.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالمدرسة، مدرسين لغة إنجليزية، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل عال، وألا يزيد عمره على 35 سنة.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 0405470783، أو التوجه لمقر الشركة في السنطة البلد، طنطا.

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