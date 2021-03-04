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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كندا: إعطاء أكثر من مليوني جرعة لقاح مضاد لكورونا

الخميس 04/مارس/2021 - 10:51 م
لقاح مضاد لكورونا
لقاح مضاد لكورونا
وكالات
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ذكرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء أنه تم إعطاء 2.7 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في كندا حتى اليوم الخميس.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في كندا بـ62 ألفا و474 جرعة في اليوم، ووفقا لهذا المعدل، فمن المتوقع أن تستغرق كندا عامين و4 أشهر لتطعيم 75% من تعداد سكانها بلقاح من جرعتين، وبدأت حملة التطعيم في كندا منذ نحو 10 أسابيع.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في كندا 880 ألف و835 إصابة، فيما بلغ اجمالي الوفيات 22 ألف و105 وتم تسجيل أول حالة أصابة بفيروس كورونا في كندا منذ عام وخمسة أسابيع.

يشار إلى أن الجرعات وعدد السكان الذين يتم تطعيمهم هى تقديرات وتتوقف على نوع اللقاح الذي يتم تقديمه في أي دولة، سواء كان من جرعة أو جرعتين.

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