«قبض عليه في اليونان».. أسرة شاب مختفي بالغربية تطالب بالبحث عنه

استغاثت أسرة الشاب محمد رأفت اسماعيل الشرقاوي من قرية دلبشان التابعة لمركز كفر الزيات في الغربية، بالمسؤولين للتدخل والبحث عن ابنهم بعد اختفائه منذ ٤ شهور في ظروف غامضة أثناء سفره من تركيا إلى اليونان.وأكد «رأفت» والد الشاب أن ابنه سافر من القاهرة إلى تنزانيا ومنها إلى تركيا وبعدها نقل بقارب إلى اليونان عبر نهر بين البلدين.وأوضح أنه دخل إلى تنزانيا وتركيا بطريقة شرعية، لكن دخوله إلى اليونان كان غير شرعي، وتم القبض عليه فور وصوله، وترحيله مرة أخرى إلى تركيا عبر قارب، لكن القارب غرق وعاد جميع الركاب إلا ابنه وزميله المصري وراكب باكستاني.